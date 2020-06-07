В Башкирии приняли более 8,5 тысяч заявлений о предоставлении кредитных каникул

Доля положительных решений из числа уже рассмотренных заявлений составила 64%. Реструктуризация по кредитам предоставлена на сумму свыше 1,6 млрд руб. (72% из них — ипотека). Всего жители Башкирии получили реструктуризацию и оформили кредитные каникулы на 10 млрд рублей. Напомним, это стало возможно, благодаря недавно принятому закону 106-ФЗ.

С просьбой об ипотечных каникулах, предусмотренных законом с 2019 года, заявили почти 700 жителей Башкирии. Процент одобрения на данный момент составляет немногим меньше половины, а сумма реструктурированных ипотечных кредитов составила 368 млн руб.

Более 45 тыс. человек обратились за реструктуризацией кредитов по собственным программам банков. 52% из рассмотренных заявлений были одобрены на общую сумму более 8 млрд руб.