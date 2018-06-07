Владимир Путин поддержит законопроект-угрозу для нефтяных компаний
Чтобы остановить рост цен на бензин.
Сегодня президент России Владимир Путин отвечает на вопросы граждан на «Прямой линии». Одним из вопросов, который ему задали, касался роста цен на бензин.
- Как долго будут расти цены на бензин? – спросил Алексей Караваев из Санкт-Петербурга. – Литр солярки уже 45 рублей.
- Правительство уже приняло ряд решений, - успокоил автомобилиста Владимир Путин. – Я согласен, это недопустимо и неправильно.
Президент России связал повышение цен на бензин с «налоговым маневром» правительства, которое стимулировало экспорт нефтепродуктов. И когда цены на нефть на внешнем рынке выросли, нефтяные компании стали считать недополученный доход от того объема нефти, который поставляли на внутренний рынок – на заводы, где и производится бензин. И стали повышать на него цены.
В результате в мае, по словам министра энергетики Александра Новака, цены на бензин и дизтопливо выросли на 5,6% - превысив инфляцию.
Владимир Путин рассказал о тех мерах, которые должны остановить рост цен на бензин. Во-первых, с 1 июня снижены акцизы на бензины – на 3000 рублей и на дизтопливо – на 2000 рублей. Во-вторых, правительство отказалось от планируемого повышения акцизов на топливо с 1 июля.
Тут же президент страны связался с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком.
Александр Новак доложил, что рост цен остановлен, он сообщил, что с конца мая цены на АЗС не растут, с нефтяными компаниями договорились.
Александр Новак рассказал о дополнительных мерах по стабилизации топливного рынка.
- Мы подготовили законопроект, который дает правительству возможность введения экспортных пошлин на экспорт нефтепродуктов, это будет дополнительным стимулом для нефтяных компаний, чтобы цены не росли, - сказал министр.
- Это скорее угроза, - поправил его Путин. – Надеюсь, что ничего подобного не потребуется.
Владимир Путин попросил Дмитрия Козака рассказать, о чем правительству удалось договориться с нефтяными компаниями.
Он ответил, что ведущие нефтяные компании решили увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок – на свои заводы и для биржевой торговли. Дмитрий Козак подтвердил слова президента про «угрозу»:
- Будет внесен законопроект, который даст возможность правительству поднять экспортные пошлины на топливо – в случае невыполнения нефтяными компаниями своих обязательств или резкого роста цен на внешнем рынке – они могут быть почти равными акцизам на нефть, - высказался вице-премьер. – Это будет угроза в руках правительства, но очень надеемся, что ее применять не потребуется.
- Готовьте законопроект - я его поддержу, - поставил точку президент.