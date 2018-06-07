Владимир Путин поддержит законопроект-угрозу для нефтяных компаний

Сегодня президент России Владимир Путин отвечает на вопросы граждан на «Прямой линии». Одним из вопросов, который ему задали, касался роста цен на бензин.

- Как долго будут расти цены на бензин? – спросил Алексей Караваев из Санкт-Петербурга. – Литр солярки уже 45 рублей.

- Правительство уже приняло ряд решений, - успокоил автомобилиста Владимир Путин. – Я согласен, это недопустимо и неправильно.

Президент России связал повышение цен на бензин с «налоговым маневром» правительства, которое стимулировало экспорт нефтепродуктов. И когда цены на нефть на внешнем рынке выросли, нефтяные компании стали считать недополученный доход от того объема нефти, который поставляли на внутренний рынок – на заводы, где и производится бензин. И стали повышать на него цены.

В результате в мае, по словам министра энергетики Александра Новака, цены на бензин и дизтопливо выросли на 5,6% - превысив инфляцию.

Владимир Путин рассказал о тех мерах, которые должны остановить рост цен на бензин. Во-первых, с 1 июня снижены акцизы на бензины – на 3000 рублей и на дизтопливо – на 2000 рублей. Во-вторых, правительство отказалось от планируемого повышения акцизов на топливо с 1 июля.

Тут же президент страны связался с министром энергетики Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Александр Новак доложил, что рост цен остановлен, он сообщил, что с конца мая цены на АЗС не растут, с нефтяными компаниями договорились.

Фото: vesti.ru

Александр Новак рассказал о дополнительных мерах по стабилизации топливного рынка.

- Мы подготовили законопроект, который дает правительству возможность введения экспортных пошлин на экспорт нефтепродуктов, это будет дополнительным стимулом для нефтяных компаний, чтобы цены не росли, - сказал министр.

- Это скорее угроза, - поправил его Путин. – Надеюсь, что ничего подобного не потребуется.

Фото: vesti.ru

Владимир Путин попросил Дмитрия Козака рассказать, о чем правительству удалось договориться с нефтяными компаниями.

Он ответил, что ведущие нефтяные компании решили увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок – на свои заводы и для биржевой торговли. Дмитрий Козак подтвердил слова президента про «угрозу»:

- Будет внесен законопроект, который даст возможность правительству поднять экспортные пошлины на топливо – в случае невыполнения нефтяными компаниями своих обязательств или резкого роста цен на внешнем рынке – они могут быть почти равными акцизам на нефть, - высказался вице-премьер. – Это будет угроза в руках правительства, но очень надеемся, что ее применять не потребуется.