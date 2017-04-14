Фокус внимания на этой неделе сосредоточен на событиях в Великобритании

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Ильдус Акбаров оценивает рыночную ситуацию.

- 8 июня состоятся выборы в Парламент Великобритании, что привлечет повышенное внимание к британской валюте, - прокомментировал Ильдус Акбаров. - Почти два месяца назад, 18 апреля, Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные выборы.

Участники рынка восприняли данное решение позитивно, вследствие чего, наблюдалось значительное укрепление фунта и с ростом выше сильного полугодового уровня сопротивления 1.2600.

Планы премьер-министра Терезы Мэй по конкретной реализации процедуры выхода из Евросоюза непосредственно связаны с предстоящими выборами. В случае победы правящей партии на досрочных выборах законодательного органа власти, можно достичь большего преимущества в переговорном процессе с Евросоюзом и более оперативно принимать необходимые решения.

Это должно нивелировать негативные последствия и реализовать «мягкий вариант Breхit». Фактором риска является позиция Шотландии, которая может инициировать процедуру отделения, с целью сохранить тесные связи с остальной Европой.

Азиатские новости сосредоточены вокруг показателей Японии. Реализация положительного прогноза может придать импульс укрепления японской иены.

Таким образом, пара USD/JPY может продолжить нисходящий тренд с достижением уровня 110.00, с дальнейшей целью 108.00.