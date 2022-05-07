Население России рискует угодить в долговую яму

Население России рискует угодить в долговую яму
Население России рискует угодить в долговую яму
7 мая, 10:11ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Закредитованность в стране растет, а меры поддержки не успевают за инфляцией. К осени ситуация обещает усугубиться.

Эксперты считают, что падение доходов станет одним из главных катализаторов социальной напряженности в России — при том, что потребительские и маркетинговые стратегии уже успели перестроиться и в той или иной степени прижиться. Вместе с тем усилится социальная тревога, бытовые проблемы, алкоголизм, наркомания и т. д.

Уточняется, что дешевые кредиты довольно быстро уходят в прошлое, вновь расцветает микрофинансовая зависимость плюс подключается процесс перекредитования — все это может наложиться на общее сокращение покупательской способности. Отметим, что общая закредитованность населения перевалила за 50%, в отдельных регионах — в том числе и в Башкирии — превышает 80%. Неудивительно, что прирост задолженностей по всей стране в целом растет.

Эксперты подчеркивают, что оперативный ввод правительством возможности перехода на кредитные каникулы этой весной пока не принес ощутимого результата: за последние два месяца этим воспользовались не более 1 тыс. человек в среднем на регион — за исключением, впрочем, Москвы и Петербурга.

Предполагается, что нужно разработать более системную и доступную программу по выводу населения из долговой ямы. Это необходимо еще и потому, что к осени ситуация может усугубиться еще сильнее: опционные возможности государства будут ограничены и останется либо отпустить ключевую ставку и инфляцию, либо «срезать» еще 5-10% ВВП.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Экономика
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