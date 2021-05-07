На Учалинском ГОКе повысили извлечение цинка

На основании результатов испытаний и оценки применения механоактиваторов ПРКВ-2А (реактор РББ-2-600) принято решение о целесообразности их промышленного применения на верхнем и нижнем потоках цинкового передела в главном корпусе обогатительной фабрики на всех типах перерабатываемых медно-цинковых руд. Оборудование позволило повысить извлечение цинка в цинковый концентрат в среднем на 1,5% при содержании цинка в цинковом концентрате не ниже 49,5%.