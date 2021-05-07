На Учалинском ГОКе повысили извлечение цинка

На Учалинском ГОКе повысили извлечение цинка
На Учалинском ГОКе повысили извлечение цинка
Сегодня, 10:49ЭкономикаФото: ugok.ru
На обогатительной фабрике АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса ОАО «УГМК») в рамках реализации плана научно-практического сотрудничества с ООО «БФК Инжиниринг», утвержденного генеральным директором ОАО «УГМК» Андреем Козицыным, проведена работа по повышению технологических показателей обогащения.

Впервые в Российской Федерации и на постсоветском пространстве при переработке медно-цинковых руд была применена механоактивация в цикле цинковой флотации и получены положительные результаты опытно-промышленных испытаний.

На основании результатов испытаний и оценки применения механоактиваторов ПРКВ-2А (реактор РББ-2-600) принято решение о целесообразности их промышленного применения на верхнем и нижнем потоках цинкового передела в главном корпусе обогатительной фабрики на всех типах перерабатываемых медно-цинковых руд. Оборудование позволило повысить извлечение цинка в цинковый концентрат в среднем на 1,5% при содержании цинка в цинковом концентрате не ниже 49,5%.

Почти за два года эксплуатации механоактиваторов дополнительно получено более 2 тыс. тонн цинка в цинковом концентрате, примерно в таком же количестве ожидается ежегодный прирост цинка в общем объеме выпускаемой продукции, подвел итоги работы оборудования директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.

Экономическая эффективность внедрения данной технологии подтверждена также международной консалтинговой компанией «Partners in Performance». Полученный в условиях обогатительной фабрики АО «Учалинский ГОК» опыт позволит рассмотреть возможность применения механоактивации и на других обогатительных фабриках предприятий ОАО «УГМК».

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