Уфа по индексу бургера осталась на 13-м месте

Эксперты службы доставки индекс бургера подсчитывают так: берут открытые данные Госкомстата, вычитают из средней зарплаты в городе величину прожиточного минимума и делят получившийся результат на среднюю цену бургера. По этом показателю средний горожанин в Уфе может купить на свою зарплату 77 бургеров в месяц.

Уфа немного подросла по этому индексу по сравнению с осенью 2017, тогда индекс бургера в Уфе был равен 74. Но свое место среди исследуемых 18 крупных городов страны не поменяла, так и осталась на 13-м месте. Средняя цена бургера в башкирской столице не изменилась ни на рубль — 279, как и прежде.

На первом месте по индексу бургеру ожидаемо находится Москва, в среднем москвичи могу купить на свободные средства почти вдвое больше бургеров, чем уфимцы – 141. Здесь зафиксирован и самый дорогой бургер в стране, он стоит 3 000 рублей.

Казань в этом бургерном рейтинге – на 6 месте (92). Здесь продают и самый дешевый бургер – за 47 рублей.