Уфа по индексу бургера осталась на 13-м месте
Сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club во второй раз сравнил благополучие жителей крупнейших городов России по количеству бургеров, которое могут позволить себе их жители.
Эксперты службы доставки индекс бургера подсчитывают так: берут открытые данные Госкомстата, вычитают из средней зарплаты в городе величину прожиточного минимума и делят получившийся результат на среднюю цену бургера. По этом показателю средний горожанин в Уфе может купить на свою зарплату 77 бургеров в месяц.
Уфа немного подросла по этому индексу по сравнению с осенью 2017, тогда индекс бургера в Уфе был равен 74. Но свое место среди исследуемых 18 крупных городов страны не поменяла, так и осталась на 13-м месте. Средняя цена бургера в башкирской столице не изменилась ни на рубль — 279, как и прежде.
На первом месте по индексу бургеру ожидаемо находится Москва, в среднем москвичи могу купить на свободные средства почти вдвое больше бургеров, чем уфимцы – 141. Здесь зафиксирован и самый дорогой бургер в стране, он стоит 3 000 рублей.
Казань в этом бургерном рейтинге – на 6 месте (92). Здесь продают и самый дешевый бургер – за 47 рублей.
Эксперты предполагают, что рестораторы пока не делали переоценку своих блюд в связи с резким снижением курса рубля 11 апреля. Поэтому наблюдения за динамикой индекса бургера будут продолжены.