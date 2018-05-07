Исследование: в России растет деловая активность в сфере услуг

Деловая активность расширяется после падения до своего минимального значения за восемь месяцев, которое зафиксировали в марте. Об этом пишет портал rns.online.

В апреле по сравнению с мартом сезонно скорректированный индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России подрос до 55,5 балла или на 1,8%. Охватывающий сферу услуг и обрабатывающие отрасли совокупный индекс PMI вырос с 53,2 до 54,9 балла.

По словам экономиста HIS Markit Шиана Джонса, после снижения темпов деловой активности в марте 2018 года, результаты последнего исследования показывают рост деловой активности в сфере услуг. Количество новых заказов растет. Темпы роста занятости остаются в целом стабильными.