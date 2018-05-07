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Башкирия стала лидером в ПФО по росту сбора налогов в федеральный бюджет
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Башкирия стала лидером в ПФО по росту сбора налогов в федеральный бюджет

Сегодня, 15:33ЭкономикаРазиф Абдуллин
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