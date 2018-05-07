Башкирия стала лидером в ПФО по росту сбора налогов в федеральный бюджет

«Реальное время» подготовило исследование по отчислениям регионов консолидированный бюджет России. Согласно исследованию Башкирия показала самую высокую динамику в этом году в ПФО по собираемости налогов в федеральный бюджет, она собрала в 2017 году их на 48,65% больше, чем в 2016-м: 170,3 млрд рублей.

Если говорить о ТОП-10 регионов с самой высокой собираемостью налогов и сборов в федеральный бюджет, то от ПФО там присутствуют три региона: Татарстан (5-е место), Самарская область (8-е) и Оренбургская область (10-е). Башкирия, как видим, в это число не входит.

Также Башкирия стала лидером в ПФО по дотациям из федерального бюджета, они в 2018 году выросли на 4%, составив 16,4 млрд рублей.

По итогам 2017 года в России было 13 недотационных регионов: Калужская, Свердловская, Московская, Ленинградская, Самарская, Тюменская, Сахалинская области, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО.

Власти Башкирии хотят к 2020 году войти в перечень регионов без дотаций. По словам премьер-министра республики Рустэма Марданова, перед регионом стоит «задача-максимум к 2020 году обеспечить финансовые потребности без привлечения федеральных дотаций».

- Это серьезная задача, нам придется пересмотреть план доходного потенциала, по-новому взглянуть на программу сокращения бюджетных расходов, - сказал премьер-министр.