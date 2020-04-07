В Уфе в условиях пандемии ежедневно работают 20 тысяч сотрудников разных предприятий

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, вице-мэр Николай Фадеев сообщил, что в городе прекратили работу 23 крупных и средних производственных предприятий. Продолжают работу 69 такого рода производственных компаний, на них ежедневно выходят на работу свыше 20 тысяч человек.

Николай Фадеев пояснил, что среди продолжающих работу в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса числятся предприятия и организации, которые обеспечивают поддержание порядка на улицах города, торговые фирмы, общепит, компании, ведущие строительство медучреждений, фирмы, обеспечивающие их стройматериалами, больницы и поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники, СМИ, ритуальные предприятия и другие.

Среди мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые будет приняты в Уфе, чиновник назвал освобождение от авансовых платежей по земельному налогу в 2020 году (правда, при этом есть ряд условий, которые следует уточнять), пересмотр коэффициента при начислении единого налога на вмененный доход, а также освобождение от арендной платы на время карантина.