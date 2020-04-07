ТПП Башкирии транслирует онлайн-встречу с представителем Банка России

Завтра, 8 апреля, в 10 часов ура по московскому времени Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России при участии бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России» и «Опоры России») расскажет в режиме видеоконференцсвязи о мерах регулятора по поддержке субъектов МСП для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса (COVID-19), а также ответит на вопросы предпринимателей со всей страны.