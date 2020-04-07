Президент США заявил о возможности сокращения добычи нефти

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что США могут сократить добычу нефти по итогам договоренностей ОПЕК+.
Он уточнил, что Вашингтон сделает это только в случае просьбы других стран-экспортеров, сообщает 7 апреля газета «Известия».
Трамп отметил, что пока его никто об этом не просил. При этом он добавил, что сокращение добычи может произойти из-за отсутствия спроса на рынке в связи с пандемией коронавируса.
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