Президент США заявил о возможности сокращения добычи нефти

Он уточнил, что Вашингтон сделает это только в случае просьбы других стран-экспортеров, сообщает 7 апреля газета «Известия» .

Трамп отметил, что пока его никто об этом не просил. При этом он добавил, что сокращение добычи может произойти из-за отсутствия спроса на рынке в связи с пандемией коронавируса.