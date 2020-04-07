Доллар упал ниже 76 рублей

С середины марта текущего года это произошло впервые, сообщает RNS.

Отмечается, что курс доллара сократился на 55 коп. в сравнении с закрытием прошлой торговой сессии — до 75,95 руб. Цена евро упала на 64 коп. И составила до 81,99 руб.