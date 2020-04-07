Доллар упал ниже 76 рублей

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Курс доллара в процессе торгов на Мосбирже упал ниже значения в 76 рублей, евро — ниже 82 рублей. Об этом говорят биржевые данные.
С середины марта текущего года это произошло впервые, сообщает RNS.
Отмечается, что курс доллара сократился на 55 коп. в сравнении с закрытием прошлой торговой сессии — до 75,95 руб. Цена евро упала на 64 коп. И составила до 81,99 руб.
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