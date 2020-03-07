Рост пользователей карты «Алга» в Башкирии признан признаком вывода денег из тени

Накануне, 6 марта, глава Башкирии Радий Хабиров поделился на своей странице в соцсетях своими соображениями о ходе транспортной реформы в республике.

По его мнению, тот факт, что доля поездок, оплаченных единой транспортной картой «Алга» по всей республике, превысило наличный расчет за проезд, свидетельствует о том, что гигантские обороты постепенно выводятся из тени.

Радий Хабиров подчеркнул, что у всех перевозчиков, включая частников, а также трамваи, троллейбусы и электрички, сегодня уже установлены валидаторы. Однако не все частники , по мнению главы региона, прислушались к просьбе властей.