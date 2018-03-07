Налоговики Башкирии разъяснили, кто попал под налоговую амнистию

Сумма списанной задолженности по имущественным налогам таких граждан составила 432 млн рублей, сообщили в налоговой службе.

- Списанию подлежали суммы недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшейся у граждан по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, - напомнили в налоговой службе.

Таким образом, к подлежащей списанию недоимке относятся только начисления до 2013 года включительно. Начисления за 2014 - 2016 годы подлежат безусловной оплате.

Работы по списанию недоимок уже завершены, и теперь налоговики приступили к взысканию оставшейся задолженности с физических лиц в бюджет, которая по состоянию на 5 марта составляет 2,6 млрд рублей.

Узнать о наличии (отсутствии) задолженности, а также погасить задолженность возможно следующими способами:

- через интернет – сервис «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», расположенный на сайте ФНС России www.nalog.ru, а также уплатить через сервис «Заплати налоги»;

- с помощью сайта государственных услуг www.gosuslugi.ru;

- обратившись в ближайший Многофункциональный центр (МФЦ);

- узнать о наличии задолженности в налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей линии (347) 226-38-00;