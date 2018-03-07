Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Фонд жилищного строительства Башкирии назвал подрядчиков безответственными
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
D2c2e99ca656b5ee5f08ea5ca16669e7

Фонд жилищного строительства Башкирии назвал подрядчиков безответственными

Сегодня, 15:41ЭкономикаТатьяна Майорова
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике