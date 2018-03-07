Фонд жилищного строительства Башкирии назвал подрядчиков безответственными

По итогам 2017 года Фонд жилищного строительства Башкирии (ФЖС РБ) ввел в эксплуатацию почти 52 тысячи квадратных метров жилых и нежилых помещений. В то время как план по сдаче составлял около 94 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил телеканал РБК-Уфа со ссылкой на генерального директора ФЖС РБ Радика Калимуллина.

Отставание от плана руководитель фонда объяснил прежде всего недостаточным финансированием и безответственным поведением некоторых своих подрядчиков.

- На 2018 год также планируем 94,5 тысячи квадратных метров сдать, включая дома, в которых должны получить квартиры дольщики. Из этих 94-х с половиной - шесть с половиной это нежилые помещения. Программа подписана, утверждена, финансирование есть под эти объекты, - уточнил Радик Калимуллин.