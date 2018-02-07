Власти Башкирии намерены заманить обратно врачей, уехавших за рубеж

Таким способом в правительстве региона решили повернуть «утечку мозгов» вспять.

Вчера, 6 февраля, в Уфе прошло заседание президиума правительства Башкирии, одной из основных тем которого стало утверждение подпрограммы по добровольному возвращению в Башкирию наших земляков, проживающих сейчас за границей.

Основной акцент при обсуждении, судя по материалам пресс-службы правительства республики, был сделан на медицинских кадрах – а именно, практикующих медицинских работниках и студентах, получающих медицинское образование в вузах за пределами Башкирии.

Как пояснили участники совещания, потребность в принятии такой подпрограммы связана с острым кадровым дефицитом и необходимостью улучшить качественный состав сотрудников в сфере здравоохранения. При этом уточнялось, что в идеале хотелось бы, чтобы хорошие врачи из числа уроженцев республики переезжали в Башкирию на постоянное место жительства.

По словам заместителя министра семьи и труда республики Юрия Мельникова, ежегодно из бюджета республики будет выделяться на такой метод привлечения медиков 2,5 миллиона рублей и еще полмиллиона рублей поступит из федеральной казны. Реализовать поставленные цели предполагается за 4 года. - Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить вселение на территорию республики ежегодно 60 участников государственной программы и 120 членов их семей, - уточнил Юрий Мельников.

Государственная программа, о которой в данном случае идет речь, - это программа «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в РБ». Кстати, Башкирия вошла в число шести пилотных регионов России, в которых будет реализовываться программа повышения производительности труда. На предприятиях. Который стали участниками программы, ожидается по итогам первого года ее реализации рост производительности труда на 5%, а через восемь лет – на 30%.

- В целом на 2018 год на реализацию мероприятий в области поддержки занятости запланировано выделение 187,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета -164,9 млн. рублей и из бюджета республики – 22,5 млн. рублей, - пояснил Юрий Мельников. - Средства будут направлены на: опережающее профессиональное обучение и профессиональную переподготовку, в том числе за пределами региона, а также работников организаций, находящихся под риском высвобождения и частичное возмещение расходов их работодателям.