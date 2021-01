За 2020 год рост вложений жителей Башкирии в банки составил 26,7 миллиардов рублей, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Центробанк. Всего, по информации издания за 1 декабря ушедшего года, граждане республики разместили в банках 430,5 миллиардов рублей.

Как отмечает РБК-Уфа, в сравнении с периодом до марта, когда значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, общая сумма увеличилась на 13,5 миллиарда рублей. Согласно рейтингу издания по абсолютному значению прироста вложений в Приволжском федеральном округе, в топ-5 вошли Нижегородская и Самарская области, Пермский край, Татарстан и Башкирия. При этом, Башкирия заняла четвертое место по объему средств, привлеченных коммерческими банками от населения.

