В Башкирии еще три города приравнены по статусу к моногородам

Сибай, Агидель и ЗАТО Межгорье приравнены по статусу к моногородам. Региональные власти окажут им дополнительную финансовую поддержку, которая выразится в предоставлении налогов бизнесу, а также включения в программу развития моногородов.

Как следует из сообщения правительства республики, социально-экономическое положение этих трех городов остается сложным. Именно поэтому на одном из прошедших вчера заседаний предложено оказывать им поддержку, аналогичную той, что оказывается моногородам.

Пока в правительств занимаются организационными вопросами. В частности подготовлено распоряжение о создании специальной рабочей группы. Ее возглавит вице-премьер Евгений Гурьев. В состав также включены представители министерств, администраций Агидели, Сибая и Межгорья, а также институтов развития.