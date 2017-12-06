Когда закрылся банк: что будет с вкладами?

В последнее время в нашей стране все чаще происходит массовое закрытие банков. У большинства пользователей услуг остаются вопросы: что будет с их вкладами и можно ли вернуть средства, не потеряв их?

Эксперты finoteka.ru отвечают, что вкладчики в такой ситуации могут вернуть свои сбережения. Причем сделать это нужно обязательно. В российском законе «О страховании вкладов» строго прописано, что, если у банка наступил страховой случай, то государство в обязательном порядке выплачивает его клиентам страховое возмещение, вплоть до 1,4 миллиона рублей. Если сумма на счете больше, то оставшиеся средства можно вернуть уже после ликвидации кредитного учреждения. Юридической процедурой занимается АСВ – Агентство по страхованию вкладов. Сегодня эта организация уже возместила потери миллионам граждан страны.

Агентство, помимо страховых выплат, занимается поиском незаконно удерживаемого имущества, продажей активов банка, которые пойдут на возмещение ущерба, выявлением и последующим оспариванием сомнительных сделок. Согласно законодательству, в очереди на выплаты первыми будут физические лица, имеющие вклад в банке свыше 1,4 миллиона рублей. Затем идут долги по оплате труда и выходные пособия. Только потом рассчитывать на компенсацию могут ИП и коммерческие фирмы.