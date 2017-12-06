Эксперты обозначили четыре критерия для выбора безопасного банка

Первым шагом должен быть детальный анализ СМИ, пишет finoteka.ru. Если в Сети часто попадаются отрицательные отзывы, а учреждение ведет агрессивную рекламную кампанию, стоит присмотреться к нему более тщательно.
Еще стоит проверить, является ли банк участником системы страхования вкладов. В таком случае в ситуации отзыва лицензии клиент сможет возместить финансовый ущерб в сумме до 1,4 миллиона рублей. Поэтому специалисты советуют хранить свои сбережения, если они превышают названную сумму, не в одном банке, а в нескольких.
Кроме этого, обязательно следует уточнять условия по процентной ставке и проводить сравнение с рыночными. Когда ставка слишком высока, скорее всего, кредитное учреждение скоро потеряет лицензию. Таким способом банк стремится привлечь как можно больше финансов перед закрытием.
Также важно провести проверку и наличие всей документации в печатном виде, с подписями и печатями. При заключении контракта клиент должен получить бумагу, подтверждающую принятие денег, после доверенность сотрудника, который уполномочен совершать сделку от лица учреждения, и выписку со счета с текущим балансом. Если по какой-либо причине банк предоставил не весь перечень документов, следует обратиться на горячую линию Центробанка и рассказать о нарушении.