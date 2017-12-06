Эксперты обозначили четыре критерия для выбора безопасного банка

Выбор безопасного банка в современной России стал одним из главных вопросов. Но в последнее время все чаще появляются сообщения об отзыве регулятором лицензий у кредитных учреждений или их банкротстве. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты при выборе банка рекомендуют изучить четыре критерия.

Первым шагом должен быть детальный анализ СМИ, пишет finoteka.ru. Если в Сети часто попадаются отрицательные отзывы, а учреждение ведет агрессивную рекламную кампанию, стоит присмотреться к нему более тщательно.

Еще стоит проверить, является ли банк участником системы страхования вкладов. В таком случае в ситуации отзыва лицензии клиент сможет возместить финансовый ущерб в сумме до 1,4 миллиона рублей. Поэтому специалисты советуют хранить свои сбережения, если они превышают названную сумму, не в одном банке, а в нескольких.

Кроме этого, обязательно следует уточнять условия по процентной ставке и проводить сравнение с рыночными. Когда ставка слишком высока, скорее всего, кредитное учреждение скоро потеряет лицензию. Таким способом банк стремится привлечь как можно больше финансов перед закрытием.