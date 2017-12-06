Башкирия заняла 11-ое место в национальном туристическом рейтинге России

Башкирия незначительно улучшила позиции в национальном туристическом рейтинге России по итогам 2017 года. Республика поднялась с 12-го на 11-ое место.

ТОП-20 регионов страны оценили центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России".

По итогам года эксперты присудили Башкирии 82,2 балла. У лидера рейтинга - Краснодарского края - 98,3 балла. В тройку лидеров также вошли Москва и Московская область.

Из соседей Башкирии выше поднялась только Свердловская область, занявшая 10-ое место. Республика Татарстан - на 14-ом месте.

Рейтинг эксперты рассчитывали, учитывая 10 критериев.

- число мест в гостиницах,

- число работников, занятых в туристической отрасли,

- доходность отрасли в регионе,

- популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней,

- популярность региона у иностранцев,

- туристская уникальность: количество достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО,

- экологическое «здоровье» региона: по объему экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

- криминогенная обстановка: количество совершенных преступлений на 1000 жителей региона,

- интерес к региону в интернете как к месту отдыха: количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе,

- продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве: количество публикаций и сообщений в СМИ.