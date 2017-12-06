Башкирия заняла 11-ое место в национальном туристическом рейтинге России
ТОП-20 регионов страны оценили центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с журналом "Отдых в России".
По итогам года эксперты присудили Башкирии 82,2 балла. У лидера рейтинга - Краснодарского края - 98,3 балла. В тройку лидеров также вошли Москва и Московская область.
Из соседей Башкирии выше поднялась только Свердловская область, занявшая 10-ое место. Республика Татарстан - на 14-ом месте.
Рейтинг эксперты рассчитывали, учитывая 10 критериев.
- число мест в гостиницах,
- число работников, занятых в туристической отрасли,
- доходность отрасли в регионе,
- популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней,
- популярность региона у иностранцев,
- туристская уникальность: количество достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, в том числе объекты ЮНЕСКО,
- экологическое «здоровье» региона: по объему экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду.
- криминогенная обстановка: количество совершенных преступлений на 1000 жителей региона,
- интерес к региону в интернете как к месту отдыха: количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе,
- продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве: количество публикаций и сообщений в СМИ.
При составлении рейтинга использовались данные Росстата и МВД.