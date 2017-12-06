«Башавтотранс» выставил на торги здание Северного автовокзала в Уфе

За здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м. предприятие планирует получить 83,18 млн руб.

Крупнейший перевозчик республики – ГУП «Башавтотранс» выставил на торги здание Северного автовокзала Уфы, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Торги назначены на 15 января. Здание общей площадью 5,3 тыс. кв. м. планируют продать как минимум за 83,18 млн руб. В состав лота включено здание автовокзала, две платформы, эстакада, подпорная стенка, ограждение и замощение площадью 7,7 тыс. кв. м.