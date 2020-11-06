Минфин Башкирии назвал топ-10 крупнейших налогоплательщиков республики

Минфин Башкирии назвал топ-10 крупнейших налогоплательщиков республики

Вчера, 13:44ЭкономикаВалерия ПанаеваPhoto: 1mediainvest.ru
Суммарно десять компаний дают 38% всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики.

Минфин Башкирии озвучил десятку крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет за 2019 год.

По данным министерства, в тройку лидеров входят ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром» и АО «АБ ИНБЕВ Эфес». Далее следуют АО «Башспирт», ПАО «ОДК-УМПО», АО «БСК» и ООО «Газпром Нефтехим Салават». Замыкают топ-10 ООО «Объединенный пивоварни Хейнекен», ПАО «Сбербанк России» и ОАО «РЖД».

Отметим, что в этот раз доля налогов каждого предприятия не раскрывается. Топ лидеров прошлого года покинула «Транснефть», зато в список попали «Российские железные дороги».

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