Минфин Башкирии назвал топ-10 крупнейших налогоплательщиков республики

Суммарно десять компаний дают 38% всех налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики.

Минфин Башкирии озвучил десятку крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет за 2019 год. По данным министерства, в тройку лидеров входят ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Газпром» и АО «АБ ИНБЕВ Эфес». Далее следуют АО «Башспирт», ПАО «ОДК-УМПО», АО «БСК» и ООО «Газпром Нефтехим Салават». Замыкают топ-10 ООО «Объединенный пивоварни Хейнекен», ПАО «Сбербанк России» и ОАО «РЖД». Отметим, что в этот раз доля налогов каждого предприятия не раскрывается. Топ лидеров прошлого года покинула «Транснефть», зато в список попали «Российские железные дороги».

