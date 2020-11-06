Краснодарский ЮЗТС получил заказ на выпуск авиакосмического оборудования

ЮЗТС основано в 2016 году на базе завода имени Г.М. Седина при содействии российского правительства и администрации Краснодарского края. Завод выпускает станки и обрабатывающие центры, являющиеся востребованными в преимущественной части промотраслей: энергомашиностроении, металлургии и других. В прошлом году завод поставил три станка за границу — в Латвию и на Кубу. В настоящее время в производстве находится тринадцать токарно-карусельных станков и три обрабатывающих центра. К концу года ожидается заключение четырех масштабных контрактов.