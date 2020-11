Краснодарский ЮЗТС получил заказ на выпуск авиакосмического оборудования

Заказчик — ПАО «ОДК-Кузнецов», являющееся самой крупной организацией авиационного и космического двигателестроения.

ТАСС пишет, что Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) разработает карусельный высокоточный обрабатывающий центр, предназначенный для работ с деталями массой до двадцати пяти тонн и диаметром до двух с половиной метров. Центр оснастят опционалом, заложенным в техзадании на тендер. ЮЗТС выпускает обрабатывающие центры для вытачивания сложных деталей с возможностью применения их в такой сфере, как космонавтика. На сегодняшний день на заводе проводят подготовку к эксплуатации для собственного использования двух обрабатывающих центров, позволяющих работать с деталями диаметром до пяти с лишним метров. Ракеты нового поколения «Амур», над которыми проводятся работы российскими конструкторами, будут иметь корпус диаметром в четыре метра. Диаметр головного обтекателя составит около пяти метров. Для ЮЗТС это является подтверждением того, что в скором времени там смогут изготавливать детали передовых ракет. На данный момент завод не имеет действующих контрактов с Роскосмосом. Вместе с тем они находятся в планах завода, соответственно, проводится первоначальная организационно-техническая работа. ЮЗТС — единственная организация, которая участвует в тендере. На практике у всех российских заводов отсутствует техническая основа для создания подобного рода сложного оборудования. Заказчик – “ОДК-Кузнецов”, расположенный в Самаре и являющийся составной частью госкорпорации «Ростех», представляет собой монополиста по производству двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Союз-2». Оборудованием завода оснастили ракету, выводившую на орбиту корабль «Восток» с Юрием Гагариным. ЮЗТС основано в 2016 году на базе завода имени Г.М. Седина при содействии российского правительства и администрации Краснодарского края. Завод выпускает станки и обрабатывающие центры, являющиеся востребованными в преимущественной части промотраслей: энергомашиностроении, металлургии и других. В прошлом году завод поставил три станка за границу — в Латвию и на Кубу. В настоящее время в производстве находится тринадцать токарно-карусельных станков и три обрабатывающих центра. К концу года ожидается заключение четырех масштабных контрактов. В текущем году Минпромторг присвоил ЮЗТС статус отечественного производителя, обеспечив тем самым заводу преимущество при поставке станков для предприятий РФ с госучастием. Предприятие амбициозно планирует занять до двадцати пяти процентов российского рынка тяжелого машиностроения.

