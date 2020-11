«Идеальный шторм» онлайн. Представлены темы Международного Байкальского риск-форума

IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме.Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания».

V Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) пройдет 16-20 ноября. В связи со сложной эпидемической ситуацией форум пройдет в онлайн-режиме. Организатором выступает ООО «Иркутская нефтяная компания». Photo: https://www.ibrif.ru/ Ключевая тема форума – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». В течение пяти дней участники форума смогут обсудить такие темы, как «Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии», «Лидерство в эпоху перемен», «Логистические и репутационные риски», «Цифровая трансформация бизнеса» и «Новые вызовы и возможности для бизнеса». Основные задачи БРИФа заключаются в повышении уровня риск-культуры, формировании комфортной среды для обмена лучшими практиками и инструментами в этой сфере. Участие в БРИФ-2020 уже подтвердили победители конкурса «Лидеры России», эксперты из отраслевых объединений и крупных компаний: Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, АЛРОСА, Зарубежнефть, Мегафон, ERG, АссоНефть, Deloitte, KPMG и др. Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) – первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. На предыдущих форумах рассмотрено более 150 практических кейсов в области управления рисками. Общая аудитория форума превысила 2 тыс. человек. Всех интересующихся темой риск-менеджмента приглашаем на онлайн-сессии БРИФа, участие бесплатное. Регистрация на сайте форума www.ibrif.ru

