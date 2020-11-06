«Идеальный шторм» онлайн. Представлены темы Международного Байкальского риск-форума

Ключевая тема форума – «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса». В течение пяти дней участники форума смогут обсудить такие темы, как «Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии», «Лидерство в эпоху перемен», «Логистические и репутационные риски», «Цифровая трансформация бизнеса» и «Новые вызовы и возможности для бизнеса».