Четыре компании инвестируют в Башкирию более 2,6 миллиарда рублей

Четыре компании инвестируют в Башкирию более 2,6 миллиарда рублей

Вчера, 14:23ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 5 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров провёл онлайн-совещание «Инвестиционный час», на котором обсудили инвестиционные проекты. Четыре компании представили инвестиционные проекты на общую сумму — более 2,6 миллиарда рублей.

Гендиректор компании «Стар Нафта» Мансур Латыпов планирует вложить 927 миллионов рублей на реконструкцию Раевского сахарного завода и обновление его оборудования. Тем самым он планирует увеличить переработку свёклы до 5,5 тысячи тонн в сутки. Первые контракты собираются заключить до конца года.

Ещё один инвестиционный проект свыше миллиард рублей представил руководитель ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Он предложил создать производство усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств на ОЭЗ «Алга». Предположительно, в работе будут задействованы 400 специалистов. Запуск комплекса запланирован на август 2021 года. Отметим, что, как резиденту ОЭЗ «Алга», компании предоставляются преференции.

В Уфе уже начали строительство высокотехнологичного комплекса по производству и обслуживанию малогабаритных центробежных насосов для топливно-энергетической отрасли. С инициативой выступил директор компании «ГИС Нефтесервис» Аскар Валиуллин. Общая стоимость проекта — 710 миллионов рублей.

Проект на 50 миллионов рублей в сфере придорожного сервиса в Кумертау представил гендиректор компании «Регион М» Эдуард Маннанов. Планируется построить вдоль трассы Уфа-Оренбург многофункциональный комплекс, в который будут входить стоянка для большегрузов, кафе и гостиница.

Напомним, ранее на «Инвестчасе» директор компании «Вектор» Александр Петайкин предложил построить на территории ОЭЗ «Алга» завод «Азимут» по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки. Инвестор планирует вложить в проект 500 миллионов рублей.

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