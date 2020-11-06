Четыре компании инвестируют в Башкирию более 2,6 миллиарда рублей

Ещё один инвестиционный проект свыше миллиард рублей представил руководитель ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Он предложил создать производство усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств на ОЭЗ «Алга». Предположительно, в работе будут задействованы 400 специалистов. Запуск комплекса запланирован на август 2021 года. Отметим, что, как резиденту ОЭЗ «Алга», компании предоставляются преференции.