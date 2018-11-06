Вся правда об импортозамещении: «Новые Известия» сравнили планы и реальность

Скажем сразу, выводы не очень утешительные. Планы по импортозамещению у правительства амбициозные, но на деле жизнь показывает, что все гораздо сложнее, чем думали вначале.

«Новые Известия» нашли и проанализировали планы правительства по импортозамещению, опубликованные в Государственной информационной системе. В ней содержатся документы с планами по импортозамещению в 22 отраслях народного хозяйства.

Выводы интересные. Например, что планы пока далеки от реальности, а по некоторым отраслям в последние годы ухудшился ассортимент импортозамещаемых товаров. Плюс на них выросли цены.

Взгляните, например, на цифры по автомобилестроению. Они говорят сами за себя.

Факт и план по импорту в автомобилестроении. Фото: Newizv.ru

Или возьмем рынок лекарств. Только в прошлом году средняя цена препаратов выросла на 10%, сообщают «Новые Известия». Валокордин, например, за последние два года вырос в цене в три раза.

Факт и план по импорту в медицине. Фото: Newizv.ru

А вот как в Москве выросли цены на продукты питания.

Цены в Москве за 4 года (2014-2018) Фото: Newizv.ru

Мнение всех опрошенных изданием экспертов оказалось единым: чтобы развивать в России импортозамещение, надо создавать льготные налоговые режимы не для микропредприятий из сферы услуг, а для промышленников.

Мешают вечная российская болезнь «бюрократизм», а также низкие доходы населения. Для производителей как станков, так и продуктов питания необходим внешний рынок, куда просто так без опыта и помощи государства не прорваться.