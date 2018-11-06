Рынок грузоперевозок в России оценили в 0,7 триллиона рублей

За минувший 2017 год российскими грузовиками, число которых достигает почти 6,5 миллионов штук, перевезено грузов в объеме 5,5 миллиардов тонн. Цифры, на первый взгляд, астрономические, но это только на первый взгляд. В действительности транспортные компании обрабатывают примерно 30% всех российских грузов. Остальные 70% грузов их владельцы доставили своими силами.

Эксперты говорят, что рынок грузоперевозок – это жесткий рынок заказчика. Именно заказчик (владелец груза) диктует условия. Помимо этого, рынок карго не прозрачный, в нем много посредников, диспетчеров и т. д.

Касательно прибыльности, предприниматели считают, что это рентабельный бизнес. Конечно, если соблюдаются определенные условия, например, предприниматель не закредитован и количество машин, приобретенных в лизинг, не превышает разумных пределов. В бизнесе не редки случаи, когда предприниматель не всегда правильно рассчитывает свои силы, набирает в лизинг машины и уходит «в минус».

- У нас редко какой производитель имеет у себя под боком железную дорогу. В подавляющем большинстве случаев – 99% – груз надо еще довезти до железной дороги. А чаще всего в последнее время вообще используется автомобильный транспорт, чтобы от двери до двери доставить: от грузоотправителя до грузополучателя, – говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

Рынок автомобильных перевозок в прошлом году (2017-й) вырос на 15% и превысил 733 миллиарда рублей. Большая часть рынка – сегмент полной загрузки, это когда заказчик оплачивает маршрут или полностью машину. Пятая часть рынка – сборные грузы. По оценкам экспертов, это наиболее растущий сегмент: в этом году ожидается, что его объем превысит 180 миллиардов рублей. На опасные грузы приходится не более 7% рынка.

Драйвером роста сегмента сборных грузов эксперты называют развитие так называемого e-commerce: доставка грузов, заказанных (приобретенных) в интернете. Объем доставок товаров из интернета растет примерно на 20-30 процентов ежегодно. Большую часть таких грузов перевозятся на грузовиках. Железная дорога сборными грузами не занимается: слишком заморочено для них. А вот автомобильные предприниматели с охотой берутся за оказание этих транспортных услуг и даже в погоне за клиентом готовы пойти на снижение стоимости перевозки на сверхдлинных маршрутах.

Также открытие движения для грузовиков на крымском мосту стало для отрасли знаковым событием. Грузопоток по мосту увеличился на треть по сравнению с паромной переправой – до 1000 фур в день.

- Здесь уже абсолютно однозначно надёжное сообщение, которое позволяет планировать поставки товаров, комплектующих изделий, по-другому выстраивать экономику и взаимодействие предприятий. Это другое построение экономики в самом Крыму, – говорит Сергей Катырин.

Пока по крымскому мосту можно перевозить не все груза – опасные под запретом. Однако в российском минтрансе пообещали, что уже к зиме по мосту пойдут бензовозы.

В России сегодня работают 20 тысяч транспортных фирм и почти 2 миллиона ИП, у которых в гараже зачастую всего один грузовик. Средний показатель по стране – около 30 автомобилей на фирму. Предприниматели охотно пользуются специальными мобильными приложениями, через которое можно получать заказы. Подобные сервисы появились недавно. Это своеобразный «убер для грузоперевозок», с его помощью разработчики борются с экспедиторами, устанавливающими драконовские тарифы.

Касательно комиссионных, которые забирают себе экспедиторы (посредники), то специалисты отрасли говорят, что есть три месяца ажиотажа, когда комиссия минимальна. Это ноябрь, декабрь и первая половина января. Комиссия в эти месяцы составляет 5-7%. В остальные же 9 месяцев в году посредники наживаются, по мнению предпринимателей, на своих клиентах, когда размер комиссии может доходить вплоть до 40-50%. Однако средний размер комиссии – 20-25%.

Еще из экономики отрасли – про себестоимость. Большую часть, более трети – порядка 35% – в себестоимости грузоперевозки составляет заработная плата водителя. Чуть меньше трети – топливо. В цену также закладывается амортизация – десятая часть. Еще порядка 20% от тарифа уходит на ремонт грузовика. Сама рентабельность, прибыль транспортной компании – около 5%.

Как и в любом бизнесе, в карго тоже есть так называемые «серые» игроки, работающие исключительно для себя, не платящие налоги и т. д. По подсчетам экспертов, «серые» перевозчики «провозят» мимо бюджета порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. По объему это сравнимо с легальным карго-бизнесом.

Проблемы, с которыми сталкиваются игроки отрасли, не ограничиваются высокой стоимостью услуг посредников или низким уровнем рентабельности.

- У меня в основном не габаритные грузоперевозки по ХМАО, ЯНАО. Но в целом по отрасли, я думаю, проблемы у всех одинаковые, что большие машины, что поменьше. Проблема одна самая главная: финансы и постоянный рост затрат. Прежде всего, конечно же, это рост стоимости дизельного топлива, транспортный налог – у меня порядка 30 тысяч рублей за машину. Это такая сумма выходит на большегрузы весом более 12 тонн, – говорит Марсель Габдулхаков, руководитель автотранспортной компании из Башкирии.

- Раньше говорили, что транспортный налог отменят, и эту отмену компенсируют ростом стоимости топлива. Однако и топливо дорожает, и налог никуда не делся. Еще и НДС с нового года увеличился. А это значит, что импортные запчасти, цена на которые и без этого до космоса взлетели, станут еще дороже. Тут, конечно, есть вариант: переходить на отечественную технику. Можно, конечно, но есть одно большое «но»: качество, – говорит Марсель Габдулхаков.

- У нас предложение подготовить закон «О грузовых автомобильных перевозках». Стать перевозчиком сможет только тот, кто находится в реестре: зарегистрирован, как логистическая компания, экспедитор или грузовой перевозчик. Мне кажется, это не только обеление рынка, это повышение конкуренции, снижение цены, – говорит Сергей Катырин.