Жители одного из домов в Уфе заплатят за отопление на 650 тысяч больше

В случившемся они винят руководителя управляющей компании.

В редакцию информационного агентства «Медиакорсеть» обратились жильцы дома №72 по улице Ленина в Уфе, жители многоэтажки вынуждены переплачивать за отопление, в своих бедах они винят управляющую компанию.

По словам одного из жильцов, на дом были наложены штрафные санкции в размере 650 тысяч рублей, из-за того, что на протяжении 2016 года не был установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии. Естественно новые расходы оплачивают жильцы дома, в июне им подняли плату за отопление на 957 рублей, а с октября ещё на 943 рубля, таким образом ежемесячный платёж только «за тепло» составил 3927 рублей, что согласитесь для пенсионера сумма немалая.

76-летний Борис Сагитов, вынужденный отдавать за кварплату почти половину своей пенсии написал несколько писем в контролирующие органы, на все получены ответы, что плата начисляется законно. Так в Госкомитете по жилстройнадзору не увидели нарушений и просто подтвердив факт отсутствия счётчика. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, не найдя состава преступления.