Сенатор Анатолий Артамонов прокомментировал проект бюджета 2022-2024

Документ предполагает софинансирование расходов по регионам на восстановление дорог. Предусматривается возведение искусственных дорожных сооружений за счет акцизов на продукцию из нефти. При создании проекта была учтена позиция Совфеда относительно капитального восстановления школ и оздоровления реки Дон. Анатолий Артамонов прокомментировал документ. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”.