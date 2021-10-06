Сенатор Анатолий Артамонов прокомментировал проект бюджета 2022-2024

Документ предполагает софинансирование расходов по регионам на восстановление дорог. Предусматривается возведение искусственных дорожных сооружений за счет акцизов на продукцию из нефти. При создании проекта была учтена позиция Совфеда относительно капитального восстановления школ и оздоровления реки Дон. Анатолий Артамонов прокомментировал документ. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”.
Сенатор отметил, что при создании проекта главной целью было развитие экономики и обеспечение благополучия граждан. Артамонов сообщил, что в будущем прогнозируется увеличение доходов бюджета за счет внутренних налогов. В проекте предусматривается финансирование дорожной деятельности. Некоторые рекомендации находятся в стадии выполнения.