Сенатор Анатолий Артамонов прокомментировал проект бюджета 2022-2024

Сенатор Анатолий Артамонов прокомментировал проект бюджета 2022-2024
Сенатор Анатолий Артамонов прокомментировал проект бюджета 2022-2024
Вчера, 22:12ЭкономикаФото: pxhere.com
Проект бюджета на 2022-2024 составлен с учетом предложений Совета Федерации. Об особенностях нового главного финансового документа рассказал сенатор Анатолий Артамонов. 

Документ предполагает софинансирование расходов по регионам на восстановление дорог. Предусматривается возведение искусственных дорожных сооружений за счет акцизов на продукцию из нефти. При создании проекта была учтена позиция Совфеда относительно капитального восстановления школ и оздоровления реки Дон. Анатолий Артамонов прокомментировал документ. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “Парламентскую газету”.

Сенатор отметил, что при создании проекта главной целью было развитие экономики и обеспечение благополучия граждан. Артамонов сообщил, что в будущем прогнозируется увеличение доходов бюджета за счет внутренних налогов. В проекте предусматривается финансирование дорожной деятельности. Некоторые рекомендации находятся в стадии выполнения.

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