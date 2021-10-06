«ПОЛИЭФ» полностью удовлетворил требования надзорных органов по инциденту 2019 года

«ПОЛИЭФ» в добровольном порядке удовлетворило исковые требования Министерства лесного хозяйства Башкирии и Южно-уральского межрегионального управления Росприроднадзора и полностью оплатило заявленную ими сумму ущерба в общем размере 150 млн рублей, по происшествию с резервуаром сточных вод в октябре 2019 года.

Данная сумма в соответствии с бюджетным законодательством будет зачислена на счет администрации муниципального района. Являясь экологически ответственным предприятием, АО «ПОЛИЭФ» также провело работы по рекультивации территории, на которой произошел разлив стоков, выровнен рельеф местности, высажены многолетние травы. Проведена инспекция всех имеющихся на заводе резервуаров, все они полностью соответствуют нормативным требованиям безопасности. Кроме того, предприятие регулярно организует субботники и экологические акции в Благовещенске и на реке Изяк. ПОЛИЭФ проводит зарыбление реки Белой мальками стерляди, выпуская по 10000 мальков ежегодно. С целью сокращения углеродного следа выпускаемой продукции предприятие ведет строительство солнечной электростанции, запуск которой планируется в 1 квартале 2022 года. Информационная справка АО «ПОЛИЭФ» (Благовещенск, Республика Башкортостан) - крупнейший производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в России. Мощность по производству ТФК после последней модернизации завода составляет 350 тыс. тонн в год, мощность производства ПЭТФ - 252 тыс. тонн в год.

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