Жителям Башкирии на уплату имущественных налогов дали еще два месяца

По уточненным данным, в этом году уведомления на уплату имущественных налогов должны получить около 3,5 млн жителей Башкирии. Из них уведомления на уплату земельного налога получат более 1 млн 128 тысяч человек, налога на имущество — 1 млн 405 тысяч и транспортного налога — свыше 936 тысяч жителей региона.