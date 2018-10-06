Глава Башкирии о цифровом сельском хозяйстве: Мы в начале огромного пути
Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросу реализации в регионе национального проекта «Цифровое сельское хозяйство».
Совещание прошло в режиме видеоконференции с участием директора департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства России Ирины Ганиевой. В мероприятии приняли участие члены правительства региона, а также представители научного и бизнес-сообщества, специалисты по информационным технологиям.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, в ходе совещания обсуждались перспективы участия предприятий Башкирии в пилотном проекте по реализации федеральной программы по цифровизации АПК.
Зашла речь и о внедрении современных технологий в сельском хозяйстве республики, создании необходимой инфраструктуры, кадрового обеспечения, повышении квалификации работников отрасли. Представители компаний, работающих в этой сфере рассказали о примерах цифровых технологий, которые могут быть внедрены на предприятиях агропромышленного комплекса республики, и произвели приятное впечатление на представителя федерального минсельхоза.
– Значимость этих вопросов для успешного развития отрасли повышается с каждым годом. Фактически речь идёт о совершенно новых подходах, технологиях сельхозпроизводства, ином укладе сельской экономики, в целом жизни на селе, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Новые технологии уже сегодня позволяют эффективно использовать землю, снижать затраты, выстроить современную систему управления в АПК и, главное, в разы повысить производительность труда. Мы в начале огромного пути. Без работы в этом направлении мы не сможем быть конкурентоспособными.