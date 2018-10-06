Этнотур «Настоящая Башкирия» получил новую почетную награду

- Мы с такой любовью создавали наш этнотур, вкладывали в него душу, знание по истории и этнографии нашего края и народа. Но и работы коллег с других регионов были очень сильными. Реально - очень сильными. И если на прошлом конкурсе члены жюри уже во время нашей презентации высказывали свой восторг и была надежда, что нам что-то светит, то на этот раз даже по их жестам и мимике ничего понять было невозможно. Как признался позже организатор конкурса Геннадий Васильевич Шаталов, он специально предупредил членов жюри быть сдержанными в своих эмоциях во время оценки работ, - поделился эмоциями Артур Идельбаев в соцсетях.