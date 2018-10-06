Этнотур «Настоящая Башкирия» получил новую почетную награду
Проект попал в число лучших туристических маршрутов страны.
Накануне, 5 октября, в Тверской области прошел Национальный туристический форум «Реки России» с награждением участников Всероссийской премии «Маршрут года» по федеральным округам Европейской части России. Этот конкурс промежуточный.
Этнотур «Настоящая Башкирия», который представлял известны предприниматель и общественник Артур Идельбаев, плучил сразу две награды. Он стал лучшим в номинации "Лучший этнографический маршрут". Тур "Конно-географическая экспедиция "По следам Пржевальского" награжден специальным дипломом "За популяризацию исторического прошлого". Вдобавок этнотур "Настоящая Башкирия" получил диплом за 1-е место в конкурсе, став безоговорочным лидером.
- Мы с такой любовью создавали наш этнотур, вкладывали в него душу, знание по истории и этнографии нашего края и народа. Но и работы коллег с других регионов были очень сильными. Реально - очень сильными. И если на прошлом конкурсе члены жюри уже во время нашей презентации высказывали свой восторг и была надежда, что нам что-то светит, то на этот раз даже по их жестам и мимике ничего понять было невозможно. Как признался позже организатор конкурса Геннадий Васильевич Шаталов, он специально предупредил членов жюри быть сдержанными в своих эмоциях во время оценки работ, - поделился эмоциями Артур Идельбаев в соцсетях.
Определение победителей номинаций по всей стране будет через некоторое время в Ульяновске. Там встретятся финалисты вышеуказанных и федеральных округов Сибири и Дальнего Востока.