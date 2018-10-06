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Этнотур «Настоящая Башкирия» получил новую почетную награду
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Этнотур «Настоящая Башкирия» получил новую почетную награду

Сегодня, 13:55ЭкономикаТатьяна МайороваФото: соцсети
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