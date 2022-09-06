Игры на фондовом рынке: кто выиграет, а кто потеряет все сбережения?

Когда доходы падают, люди начинают принимать самые отчаянные решения в поисках дополнительных источников денег. В этом контексте перед многими встает проблема — как бы все не потерять.

Согласно статистике, зарплаты россиян — с поправкой на инфляцию — падают третий месяц подряд, поэтому логично предположить, что в ход уже пошли сбережения, припасенные на черный день. Опросы говорят, что в этом году примерно 80% жителей России в той или иной степени потеряли свои сбережения. У многих из тех, у кого еще есть сбережения, видят спасение в игре на фондовом рынке. Примечательно, что людей не смущает, что против российских компаний сейчас вводят новые санкции, а экономика переживает серьёзный кризис, который явно не на руку игрокам. Эксперты считают, что российский фондовый рынок хоронить рано — осенью он показал некоторое оживление. Но при этом стоит отметить, что для поиска «золота» в куче «песка» нужна очень и очень большая работа, а новички на это чаще всего не способны. Что же касается перспектив рынка, то многие эксперты считают, что хуже уже не будет, а впереди только восстановление и адаптация. При этом нужно быть готовым, что с российским фондовым рынком может произойти что угодно и когда угодно, тем более в свете последних событий. Вместе с этим эксперты указывают на проблемы законодательства, которые сделали работу на фондовом рынке ближе к игре в рулетку. Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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