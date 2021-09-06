Власти Башкирии потратят на питание чиновников на приемах более 13 миллионов рублей

По данным сайта госзакупок, начальная максимальная стоимость контракта составляет 13,14 миллиона рублей. Срок действия соглашения продлится до конца 2021 года. Подрядчик должен будет подготавливать помещения для питания, готовить блюда, подавать их, сервировать и убирать столы.
Согласно перечню блюд, на завтрак будут подавать каши, яичницу, омлет, блинчики, сырники, творог. На первое чиновникам будут подавать супы и блюда башкирской кухни, к примеру вак-балеш, бишбармак, куллама, суп-уря, элеш. Второе состоит в основном из мясных блюд, таких как голубцы, пельмени, жаркое, манты, шашлыки, люля-кебаб, запечённые утка, индейка или гусь, причём стоимость последнего блюда составляет более пяти тысяч рублей. К ним подаются также различные гарниры, салаты, бутерброды, закуски, выпечка, десерты.
Среди напитков предлагаются чаи, морс, соки, компоты, кумыс, вода. Из алкогольных напитков чиновники предпочитают вино, шампанское, водку и коньяк.
Заявки принимаются до 14 сентября.