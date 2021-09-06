Власти Башкирии потратят на питание чиновников на приемах более 13 миллионов рублей

Согласно перечню блюд, на завтрак будут подавать каши, яичницу, омлет, блинчики, сырники, творог. На первое чиновникам будут подавать супы и блюда башкирской кухни, к примеру вак-балеш, бишбармак, куллама, суп-уря, элеш. Второе состоит в основном из мясных блюд, таких как голубцы, пельмени, жаркое, манты, шашлыки, люля-кебаб, запечённые утка, индейка или гусь, причём стоимость последнего блюда составляет более пяти тысяч рублей. К ним подаются также различные гарниры, салаты, бутерброды, закуски, выпечка, десерты.