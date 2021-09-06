Восточный экономический форум в нынешнем году проводился в период 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Президент России Владимир Путин отметил, что за многие годы своей работы форум получил международное признание как мероприятие, способствующее наращиванию разнопланового сотрудничества и налаживанию партнерских связей между бизнесменами России и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
В ходе первой секции, посвященной молодежному предпринимательству, Анна Кровякова рассказала о роли молодежных стартапов в развитии финансового рынка. Глава общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам молодежного предпринимательства отметила, что в основе развития технологического предпринимательства на первом месте стоит защита интеллектуальной собственности.
На секции «Правовая грамотность молодых предпринимателей: почему это важно?» обсуждалась поддержка молодых коммерсантов в правовой сфере с целью защиты их прав и интересов. Как заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко, для формирования правовой грамотности очень важен доступ к экспертному сообществу, пишет gorod55.ru.
А выступая перед гостями секции «Будущее финансового рынка: взгляд молодежи — 2030», Анна Кровякова отметила, что увеличение числа самозанятых молодых россиян позволяет говорить о новых тенденциях, связанных с растущей финансовой осознанностью молодежи и стремлением реализовать свой творческий потенциал. По ее словам, молодые люди осознанно создают свои финансовые истории и меняют мир, оставаясь независимыми.
Общественная приемная по вопросам молодежного предпринимательства заработала в Москве 2 февраля этого года. По словам Анны Кровяковой, это событие символизирует новый вектор развития и дает дополнительную возможность реализовать социальные и бизнес-проекты. В свою очередь уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что работа приемной будет способствовать объединению уникальных компетенций и управленческого опыта, а также созданию безопасных условий и дополнительных возможностей для реализации предпринимательских талантов молодежи.