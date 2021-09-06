Анна Кровякова рассказала о роли молодежных стартапов в развитии финансового рынка

Общественная приемная по вопросам молодежного предпринимательства заработала в Москве 2 февраля этого года. По словам Анны Кровяковой, это событие символизирует новый вектор развития и дает дополнительную возможность реализовать социальные и бизнес-проекты. В свою очередь уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что работа приемной будет способствовать объединению уникальных компетенций и управленческого опыта, а также созданию безопасных условий и дополнительных возможностей для реализации предпринимательских талантов молодежи.