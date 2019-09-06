Башкирию ждут новые штрафы за хаотичную парковку и нелегальный мусор

Госсобрание Башкирии намерено в рамках осенней сессии принять поправки об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свои источники.

Главным образом поправки касаются нарушения правил благоустройства. В соответствии с ними в скором времени могут появиться штрафы за отсутствие договора с регоператором на вывоз ТКО, складирование мусора во дворах и общественных местах, за создание помех для проезда мусоровозов и автомобилей оперативных служб.

Размер санкций законопроектом предлагается установить на уровне 500-1000 рублей для граждан, 4-7 тысяч рублей - для руководителей предприятий и 20-25 тысяч рублей - для юридических лиц.

В случае принятия изменений, касающихся разбрасывания мусора в неположенных для этого местах, санкции составят 500-1000 рублей для граждан, 4-7 тысяч рублей для должностных лиц, 20-25 тысяч рублей для юридических лиц.

При некорректной парковке, создающей преграды для проезда мусоровозов и снегоуборщиков, граждан ждет наказание в виде штрафа на 1-2 тысяч рублей, а юридическим лицам придется уплатить за это нарушение уже 10-15 тысяч рублей. При невозможности проехать автомобилям скорой помощи, полиции и пожарных автовладельцам придется уплатить 5-10 тысяч рублей штрафа, юрлицам – 20-30 тысяч рублей. Руководителям предприятий, ответственным за соблюдение порядка на прилегающей территории, за допущенные нарушения грозит штраф – 5-10 тысяч рублей.