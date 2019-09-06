Автомобилисты из Уфы определились с выбором при покупке машин с пробегом

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные рейтинга автомобилей с пробегом, которые, по данным экспертов, предпочитают покупать уфимцы. Данные собраны по итогам семи месяцев 2019 года.

В целом за этот период в Уфе было продано 19 945 подержанных легковых автомобилей, и это, кстати, на 1,1% меньше итогов за аналогичный период прошлого года.

Интересно рассмотреть данные рейтинга построчно. Его лидером является отечественная LADA , объемы продаж которой составили 20,9% о общего числа реализованных в Уфе за семь месяцев автомобилей с пробегом. В три раза меньше было перепродано автомобилей корейских марок KIA (6,5%) и Hyundai (6,4%), а также французского Renault (6,2%) и японской Toyota (6%).