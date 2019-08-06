В Башкирии вертолетный завод распродаст свое имущество

Сегодня, 6 августа, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом вертолетный завод «Ротофлай», который ранее занимался производством вертолетов совместно с Кумертауским авиационным производственным объединением. Об этом сообщил портал РБК-Уфа .

Как пояснил временный управляющий Сергей Иванов после заседания, имущества предприятия должно быть достаточно для возмещения долгов. Он также считает, что ставить крест на заводе рано, поскольку у него есть возможности для восстановления платежеспособности.