В Башкирии вертолетный завод распродаст свое имущество
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ротофлай».
Сегодня, 6 августа, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии признал банкротом вертолетный завод «Ротофлай», который ранее занимался производством вертолетов совместно с Кумертауским авиационным производственным объединением. Об этом сообщил портал РБК-Уфа.
Решение вынесено по иску группы лиц. Процедура конкурсного производства введена до 30 января будущего года.
Как пояснил временный управляющий Сергей Иванов после заседания, имущества предприятия должно быть достаточно для возмещения долгов. Он также считает, что ставить крест на заводе рано, поскольку у него есть возможности для восстановления платежеспособности.
Для справки
По данным базы СПАРК-Интерфакс, уставной капитал ООО «Роторфлай» составляет 36 млн рублей. Основным его владельцем является компания Elecpro International Investment Holdings из Гонконга. 0,1% акций владеет «Уфимское моторостроительное производственное объединение».