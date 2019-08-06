Центробанк обнародовал потери от санации банков

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По словам зампреда Центробанка РФ Василия Поздышева, регулятор оценивает потери от санации банков по новому принципу в пределах 0,75-1,4 триллиона рублей.
Он добавил, что точная сумма будет известна после вынесения решений по искам на возмещение убытков бывшими должностными лицами, сообщает 6 августа газета «Известия».
На данный момент Центробанк ожидает возврата 965 миллиардов рублей с активов в 2,4 триллиона, рассказал Поздышев.
Сейчас в работе иски по Промсвязьбанку и «ФК Открытие». Немного позднее такая же процедура ожидает и другие санируемые учреждения: Бинбанк, АТБ, Московский индустриальный банк, добавил замглавы регулятора.
Сейчас Центробанк вынужден опираться при подаче исков на закон о банкротстве, поэтому взыскать все потери не получится, отметил Поздышев.
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