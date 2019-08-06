Центробанк обнародовал потери от санации банков

Он добавил, что точная сумма будет известна после вынесения решений по искам на возмещение убытков бывшими должностными лицами, сообщает 6 августа газета «Известия».

На данный момент Центробанк ожидает возврата 965 миллиардов рублей с активов в 2,4 триллиона, рассказал Поздышев.

Сейчас в работе иски по Промсвязьбанку и «ФК Открытие». Немного позднее такая же процедура ожидает и другие санируемые учреждения: Бинбанк, АТБ, Московский индустриальный банк, добавил замглавы регулятора.