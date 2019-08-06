«Роджеру» не весело: почти половина парка Якутова в Уфе может быть продана за долги

Накануне, 5 августа, стало известно, что Арбитражный суд в начале сентября может выставить на продажу аттракционы в парке имени Якутова, а также развлекательный комплекс «Веселый Роджер» вместе с земельным участком, на котором он построен. Такое решение принято по требованию кредитора – банка «Траст». Ранее на продажу были уже выставлены право аренды 9 га земли в данном парке и расположенное в нем здание ресторана «Тихая гавань».

Как пояснил «КоммерсантЪ-Башкортостан», имущество заложено по обязательствам компании «Финвесторг-Уфа», задолжавшей банку около 1 млрд рублей. Однако есть проблема: эксперты утверждают, что найти покупателя на вышеупомянутые объекты будет не просто.

По данным Kartoteka.ru, более двух лет назад компания под названием «Парк имени Ивана Якутова» (номинальным владельцем является Альфред Мустафин) стала поручителем в «Рост-банке» по кредиту для компании «Финвесторг-Уфа», в 2009 году привлекавшей кредит «Бинбанка» на сумму на 613 млн руб. Заголовым имуществом стали 17 аттракционов, в том числе любимые многими горожанами «Тайфун», «Бассейн с лодками», «Автодром с машинками „Ниндзя“» и т.д. Их залоговая стоимость в открытых источниках не указана.

Поручителем для компании «Финвесторг-Уфа» стало также предприятие «Интертех» (принадлежит Азату Даянову).

И вот теперь, судя по всему, настало время платить долги и набежавшие по ним проценты. В пресс-службе банка «Траст», к которому перешло право требования задолженности перед «Рост-банком», подтвердили, что добиваются взыскания. С учетом процентов требования «Траста» к заемщику оцениваются в 1 млрд рублей.

Впрочем, управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров считает, что если суды поддержат требования банка, спрос на парковое имущество будет невысоким, в ом числе, и с учетом его значительного износа.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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