Импорт помог «Башинформсвязи» выиграть контракт на поставку 609 камер фиксации

Накануне, 5 августа, стало известно, что компания «Башинформсвязь» победила в тендере на поставку 609 камер фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, события вокруг этого контракта с первоначальной ценой в 2,38 млрд рублей разворачивались весьма драматично. Поначалу в торгах лидировал московский концерн радиостроения «Вега», который предложил наименьшую цену – 1,76 млрд рублей. Но у него, как оказалось, в запасе есть только импортные камеры, а контрактом предусмотрена установка только отечественного оборудования.

Во второй раз больше повезло ПАО «Башинформсвязь» (дочернему предприятию «Ростелекома»), предложившему цену в 1,77 млрд рублей. Его ближайшим конкурентом была компания «Сбербанк-сервис», которая не смогла, однако, сделать большую уступку в цене.