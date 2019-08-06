Фото: pxhere.com
Евро поднялся в цене до 73 рублей
Вчера, 14:50Экономика
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В понедельник вечером в ходе торгов на Московской бирже стоимость евро составила 73 рубля.
Последний раз подобное происходило 13 июня. Об этом информирует RNS.
Цена доллара вчера снизилась на 16 копеек — до 65,16 рубля.
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