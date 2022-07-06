Сбер заключил ряд соглашений на международной выставке ИННОПРОМ-2022

Сбер и «Уральский горнопромышленный холдинг» вместе займутся цифровизацией добычи щебня на месторождениях в Свердловской области. Стороны намерены тесно взаимодействовать по реализации инвестиционных инициатив в горнодобывающей отрасли. Одно из основных направлений — проект по автоматизации дробильно-сортировочного комплекса на Покровск-Уральском месторождении диоритов (гора Липовая). Его реализация позволит увеличить производственные мощности предприятия, повысить качество продукции, снизить амортизационные издержки. Автоматизация будет производиться с использованием отечественного программного обеспечения. Предполагается, что средства на это предприятие получит по льготной программе Министерства цифрового развития РФ. Проект станет пилотным и впоследствии будет тиражирован на другие карьеры «Уральского горнопромышленного холдинга». Соглашение также направлено на внедрение сервисов для хранения и обработки данных, облачных решений и аналитических продуктов на основе больших данных, реализацию различных социальных программ для сотрудников, включая телемедицину.