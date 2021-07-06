Делегация ТПП РФ приняла участие в выставке «Иннопром-2021»

Делегация ТПП РФ приняла участие в выставке «Иннопром-2021»
Делегация ТПП РФ приняла участие в выставке «Иннопром-2021»
Вчера, 20:00ЭкономикаФото: РБК+
В Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром-2021». В её работе приняла участие делегация Торгово-промышленной палаты России во главе с президентом федеральной палаты Сергеем Катыриным.

В ходе выставки Сергей Катырин рассказал о роли ТПП в развитии цифровой экономики страны.

— Мы начали у себя в ТПП развивать так называемую цифровую палату. Первое, с чего мы начали, это организовали цифровое общение — возможность общения с палатами в цифровом виде. Вторая задача — это обеспечить услуги, которые осуществляет ТПП, предпринимать их в цифровом, дистанционном виде, — заявил президент ТПП.

Кроме того, по его словам, палата создала совет по цифровой экономике во главе с предпринимателями. В совет также вошли ведущие IT-компании. ТПП активно участвовала в формировании нормативно-правовой базы, по которой будет работать вся страна с точки зрения цифровизации.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин заявил, что «Иннопром» традиционно был международной площадкой, хотя и проводился на территории России, однако ежегодно есть страна-партнёр.

— Это был Китай, Индия, Япония, Турция и другие страны. Отрадно, что в этом году, несмотря на все известные сложности, страной-партнёром стала Италия. Мы совместно с итало-российской ТПП традиционно участвуем во всём комплексе экономического сотрудничества между Россией и Италией, осуществляем большое количество проектов. Очень много сотрудничаем именно на уровне регионов, комитетов, и поэтому для нас чрезвычайно важно, что проходит и российско-итальянский форум в рамках «Иннопрома», — отметил он.

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