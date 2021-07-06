Делегация ТПП РФ приняла участие в выставке «Иннопром-2021»

— Это был Китай, Индия, Япония, Турция и другие страны. Отрадно, что в этом году, несмотря на все известные сложности, страной-партнёром стала Италия. Мы совместно с итало-российской ТПП традиционно участвуем во всём комплексе экономического сотрудничества между Россией и Италией, осуществляем большое количество проектов. Очень много сотрудничаем именно на уровне регионов, комитетов, и поэтому для нас чрезвычайно важно, что проходит и российско-итальянский форум в рамках «Иннопрома», — отметил он.