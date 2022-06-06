«Башинформсвязь» и Корпорация развития Башкирии договорились о партнерстве

«Сегодня цифровизация — необходимое условие для развития бизнеса в любой отрасли. Сотрудничество с крупнейшим оператором связи поможет существенно улучшить качество реализации проектов, сопровождаемых Корпорацией развития. Предприниматели получат возможность приходить в Республику Башкортостан на площадки, где есть уже готовые решения по подключению к инженерным сетям, энергоресурсам и инфраструктуре связи. Действующие резиденты благодаря использованию технологий смогут повысить эффективность бизнеса и быстрее получить отдачу от инвестиций».