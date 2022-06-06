«Башинформсвязь» и Корпорация развития Башкирии договорились о партнерстве

Документ подписали генеральный директор «Башинформсвязи» Сергей Нищев и генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. Подписание состоялось на IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022» в Сибае.
Стороны планируют внедрять цифровые технологии на инвестиционных площадках республики. Провайдер уже обеспечил скоростными защищенными каналами связи индустриальный парк «Уфимский» и особую экономическую зону «Алга». На базе созданной инфраструктуры действующие и потенциальные резиденты территорий могут подключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы «Ростелекома».
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь», группа компаний «Ростелеком»:
«Мы готовы оказывать инвесторам содействие в разработке и внедрении ИТ-решений на любом этапе реализации проекта. Надежная инфраструктура связи „Ростелекома“ предоставляет заказчикам широкие возможности для организации собственных цифровых экосистем. Использование облачных сервисов позволяет экономить время и средства на приобретение и обслуживание дорогостоящего телекоммуникационного оборудования».
Наиль Габбасов, генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»:
«Сегодня цифровизация — необходимое условие для развития бизнеса в любой отрасли. Сотрудничество с крупнейшим оператором связи поможет существенно улучшить качество реализации проектов, сопровождаемых Корпорацией развития. Предприниматели получат возможность приходить в Республику Башкортостан на площадки, где есть уже готовые решения по подключению к инженерным сетям, энергоресурсам и инфраструктуре связи. Действующие резиденты благодаря использованию технологий смогут повысить эффективность бизнеса и быстрее получить отдачу от инвестиций».