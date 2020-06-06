ТПП Башкирии участвует в решении вопросов развития особой экономической зоны «Алга»

Накануне, 5 июня, президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов принял участие в выездном совещании по вопросам развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга», которое состоялось под руководством Главы РБ Радия Хабирова.

Как сообщили в пресс-службе ТПП РБ, на встрече присутствовали не только представители власти, общественные представители, но и будущие резиденты ОЭЗ. Радий Хабиров поделился мыслями об открытии экономического проекта.

Сейчас ОЭЗ ждёт своих инвесторов, для которых правительство Башкирии организует необходимую инфраструктуру. Также со стороны государства будет организованы региональные меры поддержки проектов.

Торгово-промышленная палата активно работает с инвесторами для улучшения инвестиционного и инновационного потенциала Республики Башкортостан.