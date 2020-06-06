Предприятия Башкирии за 2 месяца сшили более 4,3 млн многоразовых масок
Производством масок занимаются 17 предприятий республики.
В Башкирии с 18 марта по 29 мая сшили более 4,3 млн многоразовых масок. Таких внушительных цифр удалось достигнуть, переориентировав деятельность предприятий легкой промышленности. Согласно системе «СПАРК», всего 17 предприятий в республики занимаются пошивом масок.
Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональный Минпром, более того, при необходимости к пошиву масок переключатся до 65 предприятий. В общей сложности они смогут сшить около 150 тыс. многоразовых масок в сутки.
По данным ведомства, в аптеках и складах республики находятся около 5,5 млн масок. Из них по одному млн приходится аптечным сетям «Фармленд» и «Башфармация».
Кроме того, 13 предприятий республики переключились на пошив защитных костюмов. Если того потребуют обстоятельства, в регионе есть возможность выпускать около 8 тыс. костюмов за сутки. С 23 марта предприятия сшили более 220 тыс. костюмов. Необходимая сертификация у этих изделий имеется.