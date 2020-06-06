Предприятия Башкирии за 2 месяца сшили более 4,3 млн многоразовых масок

В Башкирии с 18 марта по 29 мая сшили более 4,3 млн многоразовых масок. Таких внушительных цифр удалось достигнуть, переориентировав деятельность предприятий легкой промышленности. Согласно системе «СПАРК», всего 17 предприятий в республики занимаются пошивом масок.

Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на региональный Минпром, более того, при необходимости к пошиву масок переключатся до 65 предприятий. В общей сложности они смогут сшить около 150 тыс. многоразовых масок в сутки.

По данным ведомства, в аптеках и складах республики находятся около 5,5 млн масок. Из них по одному млн приходится аптечным сетям «Фармленд» и «Башфармация».