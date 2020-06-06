Башкортостанстат закупит 53 смартфона для сотрудников

Башкортостанстат намерен обеспечить своих сотрудников 53-мя смартфонами Xiaomi Redmi 8A. Информация об этом появилась в системе СПАРК-Интерфакс со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Согласно документации, смартфоны будут приобретены за счет федеральной казны. За каждый из мобильных телефонов заплатят 6 979,26 рублей. Общая сумма закупки составляет 369,9 тыс. рублей.

Отмечается, что в закупке могут участвовать лишь субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.