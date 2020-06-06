Башкортостанстат закупит 53 смартфона для сотрудников
Сегодня, 15:31ЭкономикаМинзаля АскароваФото: akket.com
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Смартфоны будут приобретены за счет федеральных средств.
Башкортостанстат намерен обеспечить своих сотрудников 53-мя смартфонами Xiaomi Redmi 8A. Информация об этом появилась в системе СПАРК-Интерфакс со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Согласно документации, смартфоны будут приобретены за счет федеральной казны. За каждый из мобильных телефонов заплатят 6 979,26 рублей. Общая сумма закупки составляет 369,9 тыс. рублей.
Отмечается, что в закупке могут участвовать лишь субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Кроме того, ведомством размещена закупка на предоставление услуг связи на сумму 281,7 тыс. рублей.
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